Autogipfel im Kanzleramt Politik lernt beim E-Auto dazu
Deutschland will die E-Mobilität stärker fördern. Das bringt mehr als ein striktes Verbrennerverbot, wie die EU es bisher plant, meint unser Kommentator.
Rund 1,7 Millionen reine E-Autos sind derzeit in Deutschland unterwegs – das ist eines von rund 30 Autos. Das politische Ziel, die Zahl bis 2030 auf 15 Millionen zu steigern, liegt somit im weiter Ferne – auch wenn der Marktanteil bei Neuzulassungen inzwischen 18 Prozent erreicht hat.