Autogipfel im Kanzleramt: Politik lernt beim E-Auto dazu
1
Vor dem Kanzleramt protestierten Demonstranten gegen eine Abschwächung des Verbrennerverbots. Foto: Fabian Sommer/dpa

Deutschland will die E-Mobilität stärker fördern. Das bringt mehr als ein striktes Verbrennerverbot, wie die EU es bisher plant, meint unser Kommentator.

Automobilwirtschaft/Maschinenbau : Klaus Köster (kö)

Rund 1,7 Millionen reine E-Autos sind derzeit in Deutschland unterwegs – das ist eines von rund 30 Autos. Das politische Ziel, die Zahl bis 2030 auf 15 Millionen zu steigern, liegt somit im weiter Ferne – auch wenn der Marktanteil bei Neuzulassungen inzwischen 18 Prozent erreicht hat.

 

Die Hersteller, die sich lange gegen die E-Mobilität gesträubt haben, befinden sich damit in einer Zwickmühle: Einerseits leben sie nach wie vor sehr gut vom Geschäft mit dem Verbrenner – andererseits aber haben sie in den vergangenen Jahren Milliarden Euro in den Ausbau der E-Mobilität gesteckt. Die brachliegen Kapazitäten verschlingen nun viel Geld, das in den Verbrenner-Werken zusätzlich verdient werden muss.

Autogipfel im Kanzleramt Foto: Kay Nietfeld/dpa

Das Verbot von Benziner und Diesel bis 2035 sollte die E-Mobilität in Europa beschleunigen, hat aber viel Verunsicherung geschaffen. Trotz großer Fortschritte bei der Reichweite der E-Batterien haben viele weiter Angst davor, liegenzubleiben; der schleppende Ausbau der Ladenetze tut ein Übriges. Für den heutigen Bedarf ist das Ladenetz zwar ausreichend – aber auch deshalb, weil bisher vor allem diejenigen ein E-Auto fahren, die zuhause laden und auf die öffentliche Ladeinfrastruktur gar nicht angewiesen sind.

