Zum vierten Mal in Folge fällt der Gewinn nach Steuern in einem ersten Quartal. Finanzchef Rittersberger sieht «erheblichen Handlungsdruck».
05.05.2026 - 09:00 Uhr
Ingolstadt - Audi macht immer weniger Gewinn. Im ersten Quartal verdiente der zu VW gehörende Teilkonzern nach Steuern 559 Millionen Euro, wie er mitteilt. Das waren gut 11 Prozent weniger und der vierte Rückgang in einem ersten Quartal in Folge. Zum Vergleich: In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 hatte Audi noch 2,9 Milliarden nach Steuern verdient.