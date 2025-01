Die Branche steckt in einer tiefen Krise. Die Auto-Cheflobbyistin Hildegard Müller stellt konkrete Reformforderungen an Berlin und Brüssel.

Knut Krohn 21.01.2025 - 13:21 Uhr

Deutschlands Autobauer machen mobil. Immer lauter werden die Forderungen an die Politik, endlich die versprochenen Reformen in Angriff zu nehmen. Offensichtlich wird, dass die Hersteller angesichts der tiefen Krise der Branche allmählich die Geduld mit den führenden Köpfen in Berlin und Brüssel verlieren. „Keine kleinen Schritte, sondern der große Wurf ist notwendig“, forderte Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag im Rahmen der Jahrespressekonferenz in Berlin. Doch die Funktionärin nimmt nicht nur die Politik in die Pflicht, die ganze Gesellschaft sei zu einem „Mentalitätswechsel“ aufgerufen, „um den Standort international wieder wettbewerbsfähig zu machen und Wachstum, Klimaschutz, Wohlstand und Arbeitsplätze zu garantieren“.