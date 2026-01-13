Volkswagen verkauft 2025 weltweit weniger Autos - vor allem in China und den USA. Die Kernmarke leidet dabei sogar noch etwas stärker als der Gesamtkonzern.
13.01.2026 - 10:18 Uhr
Wolfsburg - Bei VW hat die Kernmarke Volkswagen 2025 weniger Autos verkauft als im Jahr zuvor. Weltweit wurden 4,73 Millionen Fahrzeuge der Marke an Kundinnen und Kunden übergeben, 1,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. Damit fiel das Minus bei der Marke noch etwas stärker aus als im Gesamtkonzern. Der hatte Tags zuvor einen Rückgang um 0,5 Prozent gemeldet.