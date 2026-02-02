ZF freut sich über einen Milliardenauftrag von BMW. Das bedeutet der Großauftrag für den kriselnden Autozulieferer.
02.02.2026 - 14:48 Uhr
Friedrichshafen/München - Der finanziell angeschlagene Autozulieferer ZF hat mit dem Autobauer BMW einen Milliardenvertrag geschlossen. Kern der Vereinbarung sei die Lieferung und Weiterentwicklung eines Automatikgetriebes, wie ZF in Friedrichshafen am Bodensee mitteilte. Der Vertrag habe einen Umfang von mehreren Milliarden Euro. Er laufe bis in die späten 2030er-Jahre.