Milan Nedeljkovic übernimmt bei BMW das Steuer: Nach fast sieben Jahren geht Oliver Zipse, der den Konzern durch bewegte Zeiten führte. Grüße kommen auch von der Konkurrenz.

dpa 13.05.2026 - 11:19 Uhr

München - Ab Donnerstag haben die mehr als 150.000 BMW-Mitarbeiter weltweit einen neuen Chef. Um Mitternacht endet die fast siebenjährige Amtszeit von Oliver Zipse - und der bisherige Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic übernimmt den Chefposten. Der Wechsel erfolgt planmäßig und war schon Ende 2025 angekündigt worden.