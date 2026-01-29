Die Münchner müssen dabei nicht auf vergangenes Jahr eingeführte Lockerungen der Regelung zurückgreifen. Vor allem, weil sie viele Elektroautos verkaufen.
29.01.2026 - 10:00 Uhr
München - BMW hat die verschärften europäischen CO2-Flottenvorgaben im vergangenen Jahr eingehalten. Nach vorläufigen Berechnungen des Unternehmens lagen die durchschnittlichen Emissionen der in der EU, Norwegen und Island verkaufen Fahrzeuge bei 90 Gramm CO2 pro Kilometer. Damit unterschreiten sie den Grenzwert um 2,9 Gramm pro Kilometer.