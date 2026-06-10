In China kaufen die Menschen weniger Autos. Immer mehr stützen deshalb andere Vertriebswege die chinesische Fahrzeugbranche. Verbände nennen mehrere Gründe dafür.
10.06.2026 - 14:11 Uhr
Peking - China hat im Mai deutlich mehr Autos exportiert, während die Nachfrage im heimischen Markt weiter zurückging. Wie der Verband der Automobilhersteller (China Associaton of Automobile Manufacturers - CAAM) mitteilte, stiegen die Ausfuhren von Personenkraftwagen um 73 Prozent verglichen mit Mai vergangenen Jahres auf rund 809.000 Autos.