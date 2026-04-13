VW verkauft weltweit weniger Autos: Vor allem in China und den USA muss der Konzern deutliche Rückgänge hinnehmen. In Europa läuft es dagegen besser.

dpa 13.04.2026 - 11:13 Uhr

Wolfsburg - Schwache Verkaufszahlen in China und den USA drücken bei VW weiter auf den Absatz. Weltweit lieferte der Konzern in den Monaten Januar bis März 2,05 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, 4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger mitteilten. Seinen weltweiten Marktanteil habe Volkswagen dennoch weitgehend stabil gehalten, hieß es. Allerdings bei einem deutlich geschrumpften Gesamtmarkt.