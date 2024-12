Begleitet von neuen Warnstreiks kommen am Nachmittag in Wolfsburg VW und IG Metall zu ihrer vierten Tarifrunde zusammen. Gibt es eine Annäherung?

red/dpa 09.12.2024 - 10:16 Uhr

Der Autobauer VW hat vor der vierten Tarifrunde seinen Sparwillen bekräftigt. „Wir brauchen weiterhin Kostenentlastungen, die kurzfristig umsetzbar und nachhaltig sind“, sagte VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel, Personalvorstand der Kernmarke Volkswagen, vor dem Auftakt der Tarifgespräche in Hannover. „Denn nur so können wir in einem anspruchsvollen Umfeld weiterhin wettbewerbsfähig bleiben.“