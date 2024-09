Die Krise der Autoindustrie lässt Zweifel am Kurs hin zur Elektromobilität laut werden. Niedersachsens Ministerpräsident Weil hält das nicht für hilfreich. Er macht andere Vorschläge.

dpa 25.09.2024 - 09:59 Uhr

Hannover - Zur Unterstützung der kriselnden Autoindustrie schlägt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil eine Steuerermäßigung beim Kauf von Elektroautos vor. "Das hätte den Vorteil, dass man ganz unmittelbar einen Kaufanreiz setzen kann, aber die Mindereinnahmen in den öffentlichen Haushalten erst nach und nach in den Folgejahren ausgleichen zu wären", sagte der SPD-Politiker im Landtag in Hannover in einer Regierungserklärung zur Lage von Volkswagen. Eine Größenordnung für die Steuerermäßigung nannte Weil nicht.