Ein Parkrempler oder ein Steinschlag schlagen nach Berechnungen des Verkehrsclubs mit sehr viel höheren Kosten zu Buche als früher. Das liegt auch an der Bauweise moderner Autos.
12.02.2026 - 13:22 Uhr
München - Der ADAC beklagt immer höhere Reparaturkosten für vergleichsweise kleine Schäden an modernen Autos. Schon kleinere Parkrempler können nach Berechnungen eines Sachverständigen im Auftrag des Verkehrsclubs mehrere tausend Euro kosten. Schuld ist in den Augen des Verkehrsclubs teils die Bauweise der Autos, die Reparaturen schwierig macht.