Mit einer Marathonsitzung versuchen VW und IG Metall, eine Lösung im Tarifkonflikt zu erzielen. Nach einer nächtlichen Pause gehen die Gespräche nun in den zweiten Tag.

dpa 17.12.2024 - 10:25 Uhr

Hannover - In der seit Montag laufenden VW-Tarifrunde beginnt der zweite Verhandlungstag. Nach einer nächtlichen Pause wurden die Gespräche am Vormittag in Hannover wieder aufgenommen, wie ein Sprecher der IG Metall mitteilte. Am Montag war 13 Stunden lang verhandelt worden, erst nach Mitternacht wurde eine nächtliche Pause eingelegt.