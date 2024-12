Seit Montag ringen Volkswagen und die IG Metall um eine Einigung im Tarifstreit. Gelingt sie vor Weihnachten?

dpa 20.12.2024 - 08:03 Uhr

Hannover - In der VW-Tarifrunde ist der fünfte Verhandlungstag angebrochen. Die Gespräche zwischen dem Autobauer und der Gewerkschaft IG Metall dauerten am Donnerstag bis 24.00 Uhr, wie es aus Teilnehmerkreisen hieß. Wann die Verhandlungen in Hannover fortgesetzt werden, war zunächst unklar.