Die neue Förderung des Bundes und die hohen Spritpreise machen Elektroautos attraktiver. Da müssen Handel und Hersteller weniger nachhelfen, sagt Branchenexperte Dudenhöffer.

dpa 08.04.2026 - 04:15 Uhr

Duisburg - Elektroautos haben sich zuletzt blendend verkauft. Das macht sich inzwischen auch in sinkenden Rabatten bemerkbar, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sagt. In seiner aktuellen Rabattstudie stellt er leicht rückläufige Nachlässe auf Stromer fest, während sie bei Verbrennern minimal gestiegen sind.