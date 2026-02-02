Automaten-Supermärkte Mehr Einkaufsmöglichkeiten im Südwesten
Ein neues Gesetz soll Supermärkte ohne Personal aus der rechtlichen Grauzone befreien. Sie dürften dann immer geöffnet haben – bis auf vier Tage im Jahr.
Vor allem im ländlichen Raum, zunehmend aber auch in den Stadtteilen der Metropolen, wird die Nahversorgung zu einem Problem. Findige Unternehmer schaffen zumindest teilweise Abhilfe, und zwar mit Automatensupermärkten. Die bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone, und das soll kurz vor dem Ende der Legislaturperiode und den Neuwahlen am 8. März noch geändert werden.