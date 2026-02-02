 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Mehr Einkaufsmöglichkeiten im Südwesten

Automaten-Supermärkte Mehr Einkaufsmöglichkeiten im Südwesten

Automaten-Supermärkte: Mehr Einkaufsmöglichkeiten im Südwesten
1
Einkaufen rund um die Uhr im Automatensupermarkt Foto: Gerald Lippert (14)

Ein neues Gesetz soll Supermärkte ohne Personal aus der rechtlichen Grauzone befreien. Sie dürften dann immer geöffnet haben – bis auf vier Tage im Jahr.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Vor allem im ländlichen Raum, zunehmend aber auch in den Stadtteilen der Metropolen, wird die Nahversorgung zu einem Problem. Findige Unternehmer schaffen zumindest teilweise Abhilfe, und zwar mit Automatensupermärkten. Die bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone, und das soll kurz vor dem Ende der Legislaturperiode und den Neuwahlen am 8. März noch geändert werden.

 

Im Wesentlichen breite Zustimmung

Nicht das eigentlich zuständige Wirtschaftsministerium hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, sondern die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU. Und, auch das ist in der Hochphase des Wahlkampfes möglich: bei der Anhörung im Wirtschaftsausschuss gab es überwiegend Zustimmung. Von Verbänden, aber auch von der politischen Opposition.

Für klassische Supermärkte bleibt der Sonntag ein Tabu. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Der Kern der neuen Regel ist dabei weitgehend unumstritten. Vollautomatisierte Verkaufsstellen bis zu einer Größe von 150 Quadratmetern, die ausschließlich Waren des täglichen Bedarfs anbieten, dürfen künftig ganz offiziell, was bisher schon aktiv geduldet wurde: rund um die Uhr geöffnet haben, auch sonntags und nachts. Weil die Mini-Supermärkte kein Personal haben, bleibt der Schutz von Sonn- und Feiertagen gewahrt. Auffüllen soll ausschließlich der Betreiber – und unter Umständen der Bäcker, für den schon jetzt bei der Sonntagsarbeit andere Regeln gelten. Geschlossen bleiben müssen diese Läden nur an insgesamt vier christlichen Feiertagen im Jahr: Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag und dem Ersten Weihnachtsfeiertag.

Wunsch nach mehr Fläche

„Die Idee ist gut, die Umsetzung auch“, so die gemeinsame Stellungnahme von Städte-, Gemeinde- und Landkreistag. Allerdings besteht der Wunsch, nicht all zu streng an der Grenze von 150 Quadratmetern festzuhalten. Das sieht der Handelsverband Baden-Württemberg ebenso und verweist darauf, dass in Schleswig-Holstein und Thüringen ähnliche Gesetze in Planung sind, allerdings mit Ladengrößen von 350 beziehungsweise 400 Quadratmetern. Auch die FDP äußerte neben grundsätzlicher Zustimmung Bedenken, ob es bei dieser Größe bleiben müsse.

Klarstellungsbedarf sehen sowohl die SPD als auch die Kommunalverbände im Umgang mit so genannten hybriden Verkaufsstellen. Das sind Läden, in denen unter der Woche Personal vor Ort ist, am Wochenende aber häufig nur eine Vertrauenskasse im Laden steht. Betrieben werden diese Einrichtungen häufig von engagierten Menschen, die in ihren Gemeinden etwas Gutes tun wollen. Vom Wortlaut des Gesetzes sind diese Läden derzeit nicht erfasst, sie dürften aber nicht schlechter gestellt werden, so die Argumentation.

Kontrollen präziser regeln

Die SPD regt zudem an, bei den Kontrollen präzisere Regelungen zu finden, um im Einzelfall reagieren zu können. Ebenfalls von Bedeutung: das Gesetz, welches der Landtag noch vor den Wahlen beschließen will, sollte gerichtsfest sein. In Bayern haben Gewerkschaften und Kirchen gemeinsam gegen ein vergleichbares Gesetz Klage eingereicht. Im Südwesten fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund, dass künftig kritisch beobachtet werden müsse, ob die Regeln zum Arbeitsverbot am Sonntag auch tatsächlich eingehalten werden. Hofläden, das ist den Initiatoren der Gesetzesinitiative wichtig, seien von den Regeln nicht betroffen. Sie dürften nach wie vor auch am Sonntag ihre Produkte anbieten.

Die AfD kündigte an, den Vorschlägen der Regierungsfraktionen auch bei der Abstimmung im Parlament zuzustimmen, die Kommunal- und Handelsverbände fordern nach diesem ersten Schritt, dass sich die Politik nach den Wahlen noch einmal ganz grundsätzlich mit dem Thema Sonntagsverkauf beschäftigt. Klares Ziel der Forderung: mehr verkaufsoffene Sonntage. Der DGB kündigt schon mal Widerstand an.

Weitere Themen

Baden-Württemberg: Darum schickt die Polizei zwei neue E-Autos auf die Autobahn

Baden-Württemberg Darum schickt die Polizei zwei neue E-Autos auf die Autobahn

Audi Q6 e-tron und BMW i5 Touring im Einsatz: Schafft die Polizei mit Stromern wirklich 550 Kilometer pro Schicht und welche Rolle spielt eine Ladesäule?
Debatte von Kanzler Merz angestoßen: Sind Arbeitnehmer zu oft krank? An den Baden-Württembergern liegt’s nicht

Debatte von Kanzler Merz angestoßen Sind Arbeitnehmer zu oft krank? An den Baden-Württembergern liegt’s nicht

Kanzler Merz hatte sich beschwert über seiner Meinung nach zu viele Krankentage der Arbeitnehmer in Deutschland. Im Bundesvergleich melden sich Baden-Württemberger am seltensten krank.
Von Florian Dürr
Automaten-Supermärkte: Mehr Einkaufsmöglichkeiten im Südwesten

Automaten-Supermärkte Mehr Einkaufsmöglichkeiten im Südwesten

Ein neues Gesetz soll Supermärkte ohne Personal aus der rechtlichen Grauzone befreien. Sie dürften dann immer geöffnet haben – bis auf vier Tage im Jahr.
Von Christian Gottschalk
Himmelsspektakel im Südwesten: Was der Schneemond ist – und wo er heute zu sehen ist

Himmelsspektakel im Südwesten Was der Schneemond ist – und wo er heute zu sehen ist

Schneemond, Sturmmond oder Hornungs-Mond nennen die Menschen den Mond im Februar. Doch woher kommen die Namen?
Umstrittenes Wahlplakat: CDU-Staatssekretär Lorek wirbt in Feuerwehr-Uniform

Umstrittenes Wahlplakat CDU-Staatssekretär Lorek wirbt in Feuerwehr-Uniform

Wahlwerbung in Uniform – das ist eigentlich tabu. Der Justizstaatssekretär Lorek (CDU) aber posiert im Feuerwehrdress. Nun will er auf die Bilder verzichten – soweit noch möglich.
Von Andreas Müller
Wo schneit es heute in Baden-Württemberg?

Schneefall Ein paar dicke Flocken in Stuttgart

Aus Stuttgart-Ost wird eine geschlossene Neuschneedecke gemeldet. Und auf der Schwäbischen Alb sind 5 Zentimeter vorhergesagt, bevor es milder aber auch schmuddeliger wird.
Von Michael Maier
Unfall im Ortenaukreis: 18-jähriger Sprayer fällt beim Abseilen von Brücke und wird schwer verletzt

Unfall im Ortenaukreis 18-jähriger Sprayer fällt beim Abseilen von Brücke und wird schwer verletzt

Mitten in der Nacht stürzt ein 18-Jähriger beim Abseilen von einer Brücke. Den Notruf kann er aber noch selbst wählen. Etwas später fängt die Polizei an, gegen ihn zu ermitteln.
Tödlicher Unfall in Sulz am Neckar: Theke umgestürzt – siebenjähriges Mädchen stirbt in Fastnacht-Vereinsheim

Tödlicher Unfall in Sulz am Neckar Theke umgestürzt – siebenjähriges Mädchen stirbt in Fastnacht-Vereinsheim

In einem Vereinsheim in Sulz am Neckar kommt es zu einem Unglück – ein Mädchen stirbt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Bildungs-Wahlkampf: Braucht es einen Schul-Bankrott, bevor es wieder aufwärts geht?

Bildungs-Wahlkampf Braucht es einen Schul-Bankrott, bevor es wieder aufwärts geht?

Die Urgroßeltern waren sattelfester im Lesen, Schreiben und Rechnen. Dabei hängt am Bildungsstand der Bürger der Wohlstand der Zukunft. Worauf es jetzt ankommt.
Von Bärbel Krauß
ÖPNV in Baden-Württemberg: Verdi: Vorerst keine weiteren Streiks bei Bussen und Bahnen

ÖPNV in Baden-Württemberg Verdi: Vorerst keine weiteren Streiks bei Bussen und Bahnen

Pendler und Eltern können aufatmen: Nach dem Warnstreik sollen Busse und Bahnen wieder fahren. Verdi schließt neue Aktionen nicht aus, je nach Verhandlungsstand in der Tarifrunde.
Weitere Artikel zu automaten Supermarkt Sonntag Personal
 
 