Unbekannte haben in den vergangenen Nächten im Kreis Ludwigsburg mindestens zwei Zigarettenautomaten mit Hilfe eines Trennschleifers geöffnet und anschließend ausgeräumt. Die Polizei sucht in beiden Fällen noch nach möglichen Zeugen oder anderweitigen Hinweisen.

Geld und Zigaretten fallen den Dieben in die Hände

In Markgröningen war ein Automat in der Oberthstraße das Objekt der Begierde. Laut Polizei wurde dieser im Verlauf des Wochenendes – zwischen Mitternacht am Freitag und 10.42 Uhr am Sonntagmorgen – aufgeschnitten. Anschließend räumten die Täter diesen komplett aus. Der Wert des Diebesguts und die Schadenshöhe sind noch offen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Vaihingen an der Enz unter 0 71 45 / 9 32 70 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Ein weiterer Fall wurde nun in Asperg bekannt. Hier trieben Unbekannte zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, ihr Unwesen. Sie hebelten einen Zigarettenautomaten in der Ruhrstraße gewaltsam auf, dann griffen sie zum Trennschleifer, um ihr Werk zu vollenden. Auch in diesem Fall verschwanden Geld und Zigaretten. Der Polizeiposten Asperg ermittelt. Zeugen können sich an 0 71 41 / 1 50 01 70 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de wenden.

Diese Art der Automatenaufbrüche ist nicht neu im Landkreis. Ende September hatte die Polizei einen 45-Jährigen verhaftet, der in Markgröningen auf frischer Tat ertappt wurde, als er versuchte einen Kassenautomaten mit Hilfe eines Trennschleifers zu öffnen – wodurch er einen stillen Alarm auslöste.