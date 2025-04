In Ludwigsburg und Sersheim wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Eisautomaten aufgeknackt. An der Süßspeise selbst hatten die Unbekannten aber kein Interesse.

Julia Amrhein 24.04.2025 - 10:45 Uhr

Das Wetter war in den vergangenen Tag herrlich – doch vermutlich war es nicht der Hunger auf Süßes, der Unbekannte dazu bewogen hat, mehrere Eisautomaten aufzubrechen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde zwischen 1 und 8.40 Uhr ein Gerät in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg geknackt. Das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro ließen die Täter mitgehen, der Schaden am Automaten wird auf etwa 500 Euro geschätzt.