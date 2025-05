Snacks, Eis, Zigaretten – immer wieder wurden in den vergangenen Monaten verschiedene Verkaufsautomaten im Kreis Ludwigsburg wie auch im Rems-Murr-Kreis aufgeknackt und leer geräumt. Mindestens 26 Fälle verzeichnet die Polizei bislang – und nun auch einen Erfolg: Ihnen gingen Ende April zwei Männer ins Netz, die für mehrere Aufbrüche verantwortlich sein sollen.

Wert des Diebesguts wird auf gut 10 000 Euro geschätzt

Ein 35-Jähriger und ein 29-Jähriger, die beide im Kreis Ludwigsburg wohnhaft sind, gerieten im Verlauf der Ermittlungen ins Visier der Polizei. Die Männer stehen im Verdacht, die Wurst-, Snack-, Blumen-, Eis- und Zigarettenautomaten teils gemeinsam aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld sowie Produkte entwendet zu haben. Konkret sollen etwa die beiden Aufbrüche in Kornwestheim am 11. April und in Marbach am 12. oder 13. April auf ihre Kappe gehen.

Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 10 000 Euro, der angerichtete Schaden an den Automaten wird auf über 93 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Verdächtigen am 29. April vorläufig festgenommen und deren Wohnungen durchsucht. Dabei wurden mögliches Tatwerkzeug sowie Geld als Beweismittel sichergestellt. Die beiden Männer wurden später wieder auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen dauern weiter an.