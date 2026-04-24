Bei E-Autos kamen deutsche Hersteller in China nur schwer hinterher. Bei Fahrassistenz und digitalen Diensten soll sich das nicht wiederholen. Doch der Wettbewerb bleibt hart.
24.04.2026 - 04:45 Uhr
Peking - Im hart umkämpften chinesischen Automarkt kommen deutsche Hersteller bei E-Autos nur mit Mühe hinterher. Das soll sich bei autonomen Fahrfunktionen und digitalen Diensten nicht wiederholen. Die nun gestartete Pekinger Automesse zeigt: Das nächste Rennen ist in vollem Gange. Es entscheidet sich bei Themen wie Software, Fahrassistenz und KI im Cockpit.