1909 wurden Kraftfahrzeugbesitzer hierzulande erstmals zentral erfasst. Im „Deutschen Automobil-Adressbuch“ finden sich auch interessante Einträge aus Stuttgart. Darunter auch einige Majestäten.

Peter Stolterfoht 19.12.2024 - 16:00 Uhr

Anfang des 20. Jahrhunderts ging es auch im Ursprungsland noch sehr übersichtlich zu. Rund 45 000 Autos, Lkw und Motorräder waren 1909 im damaligen Deutschen Reich gemeldet. Diese Größenordnung erschien darstellbar, weshalb vor 115 Jahren erstmals ein Sammelregister angefertigt wurde, in dem alle Besitzerinnen und Besitzer von Kraftfahrzeugen mit ihrer Anschrift und dem ausgeübten Beruf auflistet wurden. Heute sprechen neben dem Datenschutz vor allem über 69 Millionen Kraftfahrzeuge in Deutschland gegen ein wie damals in Buchform veröffentlichtes Verzeichnis, das den Titel „Deutsches Automobil-Adressbuch“ erhielt.