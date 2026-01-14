Im vierten Quartal verzeichnet Audi steigende Auslieferungen - das Gesamtjahr endet dennoch im Minus. Regional entwickeln sie sich anders als die Erzrivalen BMW und Mercedes.
14.01.2026 - 09:15 Uhr
Audi hat 2025 zwar weniger Autos verkauft, kann zum Jahresende aber zumindest einen klaren Aufwärtstrend vorweisen. In den vergangenen zwölf Monaten sanken die weltweiten Auslieferungen der Marke um 2,9 Prozent auf 1,62 Millionen Autos. Zuletzt zogen die Zahlen allerdings an und lagen seit September jeden Monat über dem Vorjahreswert.