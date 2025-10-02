In der deutschen Autoindustrie herrscht Krisenstimmung - kann die Politik da etwas ausrichten? Die Konzernchefs kommen wieder zu einer Runde ins Kanzleramt.
02.10.2025 - 13:04 Uhr
Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will bei einem Autogipfel in der kommenden Woche über Wege zu einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit der Schlüsselbranche beraten. Zu dem Treffen am Donnerstag (9. Oktober) im Kanzleramt werden Vertreter von Autoherstellern, Zulieferern, Verbänden und der IG Metall erwartet, wie der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer sagte. Dabei sind Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und weitere Minister. Eingeladen sind die Ministerpräsidenten der Länder mit Produktionsstätten.