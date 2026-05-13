Der Weg vom Verbrennermotor hin zur Elektromobilität verlangt der Autobranche einiges ab. Der Branchenverband rechnet mit noch größerem Stellenverlust als bislang angenommen.
13.05.2026 - 08:44 Uhr
Berlin - Der Verband der Automobilindustrie rechnet mit einem zusätzlichen deutlichen Stellenabbau in der Autoindustrie. "Wir müssen leider nach aktuellen Berechnungen von einem Beschäftigungsverlust von 225.000 Arbeitsplätzen bis 2035 ausgehen, also etwa 35.000 Arbeitsplätze mehr als bisher angenommen", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).