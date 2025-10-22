Bei den Neuzulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland liegen deutsche Hersteller einer EY-Analyse zufolge deutlich in Führung. Ein Hochlauf der Elektromobilität bleibt aber aus.
22.10.2025 - 11:46 Uhr
Bei den Neuzulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland liegen deutsche Hersteller einer Analyse zufolge deutlich in Führung. Acht der zehn bestverkauften Elektroautos stammten im dritten Quartal von deutschen Autokonzernen, wie die Unternehmensberatung EY am Mittwoch mitteilte. Im Markenranking belegte demnach Volkswagen den ersten Platz, während chinesische Marken es nicht unter die Top Ten schafften. Tesla rutschte weiter ab.