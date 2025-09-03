Laut Umfrage des Münchner Ifo-Instituts habe sich die Stimmung im der Automobilindustrie „deutlich verbessert“.
Die Stimmung in der Automobilbranche hat sich laut Umfrage des Münchner Ifo-Instituts im August zum zweiten Mal in Folge „deutlich verbessert“. Der vom Ifo ermittelte Index stieg von minus 23 Punkten im Juli auf minus 15,5 Punkte, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. „Er bleibt allerdings im negativen Bereich“, betonte Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl. „Den positiven Entwicklungen bei der Elektromobilität stehen die schwierigen Aussichten im Handel mit den USA gegenüber.“