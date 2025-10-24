Die Autozulieferer sind von der aktuellen Krise der Industrie besonders betroffen. Nur eines von vier Unternehmen bleibt laut einer Gewerkschaftsumfrage von Jobabbau verschont.
24.10.2025 - 12:22 Uhr
Die bayerische Autozulieferindustrie droht weiter zu schrumpfen. Bei drei Vierteln der Betriebe im Freistaat wird laut einer Umfrage der IG Metall unter Betriebsräten binnen eines Jahres die Zahl der Beschäftigten sinken. „Die Abwanderung und der Stellenabbau in der Autozulieferindustrie drohen dramatische Ausmaße anzunehmen“, sagt Bezirksleiter Horst Ott und mahnt: „Politik und Unternehmen müssen schnellstens gegensteuern, bevor das Rückgrat unserer Industrie bricht.“