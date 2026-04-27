Der frühere Bundesfinanzminister Christian Lindner soll an die Spitze des größten markenunabhängigen Autohändlers im Land. Geplant ist, dass er im neuen Jahr Vorstandsvorsitzender wird.
27.04.2026 - 11:50 Uhr
Berlin - Der ehemalige Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner soll im kommenden Jahr Vorstandsvorsitzender des Automobilhandelskonzerns Autoland AG werden. "Das Unternehmen muss in die Hände des Managements. Und der erste Management-Leader ist Herr Lindner. Er wird der Konzernchef werden", sagte Unternehmensgründer Wilfried Wilhelm Anclam in einem Podcast des Branchenmagazins Autohaus.