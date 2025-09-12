Automobilindustrie Verbrenner-Aus: Schwenkt die IG Metall um?
Die IG Metall setzt sich mit dem Automobilverband VDA für pragmatische Lösungen bei der Regulierung des Verbrennermotors ein. Das EU-weite Verbotsjahr 2035 sieht sie nun kritisch.
Die Gewerkschaft sieht sich zur Klarstellung genötigt: „Die IG Metall Baden-Württemberg steht ohne Wenn und Aber zur CO2-neutralen Mobilität“, versichert die Bezirksleiterin Barbara Resch. Daran konnte man nach einer gemeinsamen Erklärung von IG Metall und Automobilverband VDA am Vortag doch erhebliche Zweifel haben. Denn darin wurde die nationale und europäische Politik klar aufgefordert: „Sie muss die CO2-Regulierungen flexibilisieren.“