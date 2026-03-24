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  4. Wie stehen Mercedes und Co. zum Handy-Verbot bei Porsche?

Automobilindustrie Wie stehen Mercedes und Co. zum Handy-Verbot bei Porsche?

Automobilindustrie: Wie stehen Mercedes und Co. zum Handy-Verbot bei Porsche?
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Das Handy-Verbot bei Porsche sorgt auch in anderen Unternehmen für Gesprächsstoff. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Vom 1. April setzt Porsche auf neue Regeln. Dazu gehört, dass Mobiltelefone in der Produktion nicht mehr privat genutzt werden dürfen. Was bei anderen Konzernen gilt.

Automobilwirtschaft/Maschinenbau: Peter Stolterfoht (sto)

Diese Ankündigung sorgt immer noch für viel Gesprächsstoff. Bei Porsche tritt am 1. April im Stammwerk Zuffenhausen in der Produktion ein Handyverbot in Kraft, von dem sich die Geschäftsführung mehr Sicherheit am Arbeitsplatz verspricht. Die private Nutzung ist damit untersagt, was aktuell zu mehr Redebedarf unter den Beschäftigten führt als die bereits im Dezember angekündigte Porsche-Bestimmung, die den Konsum von Alkohol untersagt. Gleichzeitig fragt sich jetzt die Belegschaft in anderen Konzernen: kommt das Handyverbot bei uns jetzt auch? Wir haben uns umgehört.

 

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Mercedes-Benz

Ein kategorisches Nein zur privaten Handy-Nutzung gibt es bei Mercedes nicht. Nur in besonders störanfälligen und deshalb entsprechend gekennzeichneten Bereichen sei der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt, so eine Konzernsprecherin: „Grundsätzlich gilt: Die private Nutzung von Mobiltelefonen ist während der Arbeitszeit erlaubt, soweit dadurch die Arbeitserledigung und der Arbeitsablauf nicht beeinträchtigt werden. Soweit sie am Arbeitsplatz mitgeführt werden, haben die Beschäftigten dafür Sorge zu tragen, dass dadurch keine Störungen im Arbeitsablauf auftreten. Der Vorgesetzte kann daher die private Nutzung im Einzelfall untersagen, wenn entsprechende Beeinträchtigungen oder Störungen feststellbar sind.“

Die Daimler-Truck-Zentrale in Leinfelden-Echterdingen Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Daimler Truck

Beim Lkw-Hersteller Daimler Truck ist der Fall ganz ähnlich gelagert wie bei Mercedes. Es gibt auch dort kein generelles Handyverbot. Allerdings gelten dieselben Richtlinien wie beim früheren Mutter-Konzern. Aus Gründen der Arbeitssicherheit könne die Nutzung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen grundsätzlich untersagt sein, so ein Konzernsprecher: „Eine Änderung oder Anpassung dieser Regelung ist derzeit nicht geplant.“

Bosch

Auch bei Bosch gibt es kein zentrales Verbot für die Nutzung von privaten Handys in den Werken. „Wir vertrauen auf das verantwortungsbewusste Handeln unserer Mitarbeitenden“, so eine Unternehmenssprecherin. Die Nutzung privater Handys unterliege jedoch Regelungen, um die Sicherheit, den Schutz von Unternehmensdaten und einen ungestörten Betriebsablauf zu gewährleisten. Grundsätzlich gelte in allen Bosch-Werken aber ein striktes Verbot von Bild- und Tonaufnahmen. „Darüber hinaus kann die Ausgestaltung der Regelungen zur privaten Handynutzung standortspezifisch variieren, um den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort gerecht zu werden“, heißt es weiter in der Erklärung.

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