Die Google-Schwester Waymo ist führend bei selbstfahrenden Autos. Doch Elon Musk will Tesla auch groß ins Robotaxi-Geschäft bringen. Waymo holt sich Geld für mehr Tempo.
Mountain View - Im Wettlauf mit Elon Musks Tesla um den Markt für fahrerlose Robotaxis füllt die Google-Schwesterfirma Waymo ihre Kassen für eine globale Expansion. Waymo sammelte von Investoren 16 Milliarden Dollar (13,5 Mrd Euro) in einer Finanzierungsrunde ein. Das Unternehmen wurde dabei insgesamt mit 126 Milliarden Dollar bewertet, wie es in einer Mitteilung hieß.