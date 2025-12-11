Tesla verspricht, alle Fahrzeuge zu selbstfahrenden Autos zu machen - und der Konkurrent Rivian nun auch. Anders als Elon Musk wollen die Herausforderer dafür aber mehr als nur Kameras nutzen.
11.12.2025 - 20:48 Uhr
Palo Alto - Der Tesla-Rivale und VW-Partner Rivian will Fahrzeuge seiner nächsten Generation zu selbstfahrenden Autos machen. Dafür entwickelte Rivian selbst einen Spezial-Chip und wird einen Laser-Radar in die Frontscheibe seines neuen Modells R2 integrieren. Zudem bekommen die Rivian-Elektroautos einen Sprachassistenten aus eigener Entwicklung.