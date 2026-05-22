Fahrerlose Robotaxis von Waymo meistern auch komplexen Straßenverkehr. Doch wie sich herausstellte, fällt es ihrer Software schwer, die Tiefe des Wassers auf überfluteten Straßen zu erkennen.
Mountain View - Waymo hat seinen Robotaxi-Dienst in zwei US-Städten ausgesetzt, nachdem zwei der selbstfahrenden Autos nach heftigen Regenfällen auf überfluteten Straßen steckengeblieben waren. In Atlanta im Bundesstaat Georgia sowie im texanischen San Antonio sollen die Wagen der Google-Schwesterfirma erst nach einer Verbesserung der Straßenverhältnisse wieder losfahren.