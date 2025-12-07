Die Internationale Bauausstellung in der Region Stuttgart (IBA’27) könnte Schaufenster für autonome Busse werden. Doch das Projekt zeigt auch, wo es bei diesem Zukunftsthema hakt.
07.12.2025 - 09:01 Uhr
Ameise – das erscheint als ein treffender Name für einen autonomen Shuttlebus, der im Krabbeltempo von 20 bis 25 Kilometern in der Stunde den normalen Nahverkehr auf der letzten Meile ergänzen soll. In Waiblingen und Ehningen ist ein solcher Bus in den Jahren 2022 und 2023 schon einmal für jeweils einige Monate testweise unterwegs gewesen.