Weltcup-Starter Sivert Guttorm Bakken wird tot in seinem Hotelzimmer gefunden. Jetzt kommt ein Detail ans Licht - Kausalzusammenhänge will der nationale Verband aber noch nicht ziehen.
24.12.2025 - 16:17 Uhr
Lavazè - Nach dem Tod des norwegischen Biathleten Sivert Guttorm Bakken ist ein erstes Detail ans Licht gekommen. Wie der norwegische Biathlon-Verband in einer Mitteilung bekannt gab, habe der 27-Jährige eine Höhentrainingsmaske getragen, als er tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden wurde.