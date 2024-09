Am Stuttgarter Weindorf scheiden sich auch dieses Jahr die Stadtkind-Geister. Elitär und überteuert? Ein Event für Halbhöhe und Rentner? Oder doch ein cooles Fest? Wir schicken unsere Autoren ins Battle.

Joachim Baier, Björn Springorum 03.09.2024 - 10:00 Uhr

Stuttgart - Viertele hier, Vesperplatte da – auf dem Weindorf wird noch bis Sonntag fleißig getrunken und geschlemmt. Und während die einen Dauergäste in den Lauben sind, machen andere einen großen Bogen um die Gegend rund um den Markt- und Schillerplatz in Stuttgart-Mitte. Ist das Weindorf place to be? Or not to be? Unsere Stadtkind-Autoren sind sich da nicht ganz einig.