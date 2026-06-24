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Autorennen in Böblingen Mit fast 100 durch die 30er-Zone

Autorennen in Böblingen: Mit fast 100 durch die 30er-Zone
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Viel zu schnell unterwegs - und das mitten in der Stadt. Foto: Daniel Karmann/dpa

Zwei Raser, die mit einem BMW und einem Golf GTI unterwegs waren, stehen vor dem Böblinger Amtsgericht. Sie hatten ein junges Paar gefährdet

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Was sich am 27. Juni 2025 um 23.15 in der Schönbuchstraße in Böblingen abgespielt hat, war aus Sicht des Böblinger Amtsgerichts unstrittig. Ein BMW-Cabrio-Fahrer winkt per Handzeichen einen Golf-GTI-Fahrer von der Agip-Tankstelle auf die Schönbuchstraße, und dann wollen beide wissen, wer schneller ist. Sie drücken auf das Gas, kleben Stoßstange an Stoßstange und rasen zur Freiburger Allee.

 

Nächtliches Rennen in Böblingen

Das Rennen wäre niemandem aufgefallen, hätte da nicht ein Paar zu selben Zeit mit dem Auto auf die Schönbuchstraße einbiegen wollen. Man war bei den Schwiegereltern beim Grillen gewesen und wollte heim. Der Fahrer sieht die Raser im Seitenspiegel, macht ein gewagtes Manöver nach rechts, so dass die wilde Fahrt an ihm vorüberbraust und dieses Manöver bringt ihm einen strengen Verweis seiner Freundin ein.

„Was machst Du für einen Scheiß!“

Geschädigte zu ihrem Freund

Sie schreit: „Was machst Du für einen Scheiß!“, bis sie realisiert, dass ihr Freund nicht nur einen Unfall, sondern womöglich Schlimmeres verhindert hat, nämlich den Verlust von Leben oder Gesundheit, wenn die drei Fahrzeuge ineinander gekracht wären. 80 bis 100 Stundenkilometer seien der GTI und das BMW-Cabrio schnell gewesen.

Die beiden Autos ziehen dann verbotener Weise links an der Verkehrsinsel vorbei und halten nach ein paar hundert Metern an der Bushaltestelle in der Freiburger Allee in einer 30er-Zone. Die Fahrer steigen aus. Zeit genug für das Paar, sich die beiden Autonummern aufzuschreiben und die Polizei anzurufen, die sofort kommt. Zwei Männer geben sich den Beamten vor Ort als Fahrer zu erkennen - nun stehen sie vor Gericht, angeklagt wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Urteil nach verbotenem Autorennen

Die beiden Angeklagten - einer 26, einer 23 Jahre alt - machten im Prozess keine Angaben. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Die Verteidiger argumentierten, es gebe zwar ein Video, in dem man einen der Verdächtigen als Beifahrer in den GTI steigen sieht, aber eben nicht als Fahrer. Zudem hätten die beiden Geschädigten die Fahrer nicht erkennen können, und die beiden Geschädigten hätten widersprüchliche Angaben gemacht.

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So sei die Farbe des Autos falsch angegeben worden, beim Kennzeichen gab es wohl einen Buchstabendreher, auch habe es Widersprüche gegeben, welches Auto vorne gefahren sei. Das aber, erklärte die Richterin, sei der langen Zeit geschuldet, die der Fall nun schon zurück liege. Entscheidend sei, dass sich die beiden Angeklagten gemeldet hätten, als die Polizei nach den Fahrern fragte.

Rennen in der Stadt besonders gefährlich

Die Richterin machte deutlich, dass dieses Rennen besonders gefährlich gewesen sei, weil es innerhalb der Stadt ausgetragen wurde, wo Fußgänger, Radfahrer und Rollerfahrer hätten unterwegs sein können. Sie verwies auf die Strafprozesse der jüngsten Zeit, wo es Tote nach einem verbotenen Autorennen gegeben habe und wo die Anklage auf Mord gelautet habe.

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Die beiden jungen Männer erhielten eine Geldstrafe und wurden zu 120 Tagesätzen zu je 60 und 30 Euro verurteilt. Nachdem sie vor über einem Jahr unmittelbar nach dem Rennen ihre Führerscheine abgegeben haben, müssen sie noch weitere vier Monate auf ihre Fahrerlaubnisse warten.

Die Richterin schloss sich damit den Forderungen des Staatsanwaltes an, der in seinem Strafantrag moderat gewesen sei, sagte sie in ihrer Urteilbegründung. In ihrer Entscheidung bestärkt wurde die Richterin, weil beide Fahrer bereits häufiger wegen Überschreitungen der Geschwindigkeit belangt worden waren.

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