Autorennen in Böblingen Mit fast 100 durch die 30er-Zone
Zwei Raser, die mit einem BMW und einem Golf GTI unterwegs waren, stehen vor dem Böblinger Amtsgericht. Sie hatten ein junges Paar gefährdet
Zwei Raser, die mit einem BMW und einem Golf GTI unterwegs waren, stehen vor dem Böblinger Amtsgericht. Sie hatten ein junges Paar gefährdet
Was sich am 27. Juni 2025 um 23.15 in der Schönbuchstraße in Böblingen abgespielt hat, war aus Sicht des Böblinger Amtsgerichts unstrittig. Ein BMW-Cabrio-Fahrer winkt per Handzeichen einen Golf-GTI-Fahrer von der Agip-Tankstelle auf die Schönbuchstraße, und dann wollen beide wissen, wer schneller ist. Sie drücken auf das Gas, kleben Stoßstange an Stoßstange und rasen zur Freiburger Allee.