Zwei BMW-Fahrer haben sich Sonntagmittag in Ludwigsburg ein Rennen geliefert. Einer der Männer soll in der Wilhelmstraße sogar einen „Donut“ gedreht haben.
08.12.2025 - 14:02 Uhr
Ein 20-Jähriger und ein Unbekannter sollen sich am Sonntagmittag ein Autorennen durch die Innenstadt von Ludwigsburg geliefert haben. Wohl nur durch die Geistesgegenwärtigkeit und die schnelle Reaktion eines anderen Autofahrers konnte dabei ein Unfall verhindert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, weitere Geschädigte – und den zweiten Fahrer.