In Ludwigsburg ereignet sich am Donnerstagabend in Folge eines mutmaßlichen Autorennens ein tödlicher Verkehrsunfall. Zwei Frauen sterben noch an der Unfallstelle.

Maria Fischer 21.03.2025 - 06:00 Uhr

Am Donnerstagabend hat ein mutmaßliches Autorennen in der Ludwigsburger Innenstadt zu einem schweren Unfall geführt. Zwei unbeteiligte Frauen erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen.