Autos und Emotionen Endlich ist die alte Kiste weg – wenn es nur so einfach wäre
Am ersten selbst gekauften Auto hängt man besonders. Unsere Autorin hat ihren kleinen C1 fast zwei Jahrzehnte lang gefahren. Die Trennung fiel schwerer als gedacht.
Ich schaue aus dem Fenster und dann steht da doch glatt mein Auto. Direkt vor meinem Haus! Es sieht natürlich nur aus wie mein Auto. Mein Auto gehört mir nicht mehr. Aber jemand aus der Nachbarschaft fährt das gleiche Modell: einen C 1 älteren Baujahrs in knallrot. Das weiß ich schon länger, aber bisher hat der Wagen noch nie vor unserem Haus geparkt. Nun war offensichtlich die genau passende Parklücke frei.