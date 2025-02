Zum ersten Mal war am Wochenende die Autoshow „Hot Wheels Monster Trucks“ in Stuttgart zu sehen. Wir zeigen die Bilder.

Jörg Breithut 15.02.2025 - 20:05 Uhr

Monstertrucks aus den USA machen Halt in Stuttgart: Die röhrende Autoshow „Hot Wheels Monster Trucks: Glow-N-Fire“ war am Wochenende zum ersten Mal in der Landeshauptstadt zu sehen und hat zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer in die Schleyerhalle gelockt.