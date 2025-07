Autostadt Stuttgart: „Unglaublich überheblich zu sagen, dass damals alles falsch gemacht wurde“

In der Nachkriegszeit haben Stuttgarts Verkehrsplaner stolze Bauten dem Straßenbau geopfert. Wie umgehen mit diesem Erbe?

Kaum jemand hat so schön verquer das ambivalente Verhältnis der Stadt Stuttgart zum Automobil formuliert wie der frühere Oberbürgermeister Wolfgang Schuster: „Stuttgart ist und bleibt eine Autostadt. Und wir legen den Stuttgartern nahe, das Auto in der Garage zu lassen und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Das ist die Strategie“, sagte der CDU-Politiker in einem Zeitungsinterview vom Mai 2011. Übertroffen wird diese Aussage sogleich von ihm selbst. Auf die Folgefrage, warum man dann noch motiviert sein sollte, ein Auto zu besitzen, antwortete Schuster: „Weil es schön ist, ein Auto zu haben.“