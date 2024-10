Bei Autounfällen sind Pkw-Insassen jenseits der 50 einer Untersuchung zufolge besonders gefährdet. Ältere Menschen sollten stärker in den Blick genommen werden.

dpa 17.10.2024 - 12:01 Uhr

Münster - Ältere Autoinsassen haben einer Untersuchung zufolge ein deutlich höheres Verletzungsrisiko als jüngere Menschen. Für Pkw-Insassen der Altersgruppe 50 plus sei das Verletzungsrisiko bis zu dreieinhalbmal so hoch wie bei den Jüngeren, ergab eine Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV). "Alle schweren Crashkonstellationen sind für Insassen jenseits der fünfzig deutlich gefährlicher", betonte Leiterin Kirstin Zeidler in Münster.