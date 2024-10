Ein geparkter Mercedes ist am Mittwoch in Stuttgart-Vaihingen von einem Audi gestreift worden. Während der Fahrer des Audis sich meldete, sucht die Polizei weiterhin den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs sowie Zeugen des Vorfalls.

Laureta Nrecaj 04.10.2024 - 11:24 Uhr

Die Polizei sucht den Besitzer eines Mercedes, der am Mittwoch in der Ernst-Kachel-Straße in Stuttgart-Vaihingen beschädigt worden ist. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 78-jähriger Audifahrer gegen 12.40 beim Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten Mercedes SL gestreift.