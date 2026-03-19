Autozulieferer aus Friedrichshafen Die Stimmung bei ZF ist gedreht
Der Autozulieferer kämpft weiter mit volatilen Märkten und mit roten Zahlen. Der Nettoverlust hat sich verdoppelt.
Der Autozulieferer kämpft weiter mit volatilen Märkten und mit roten Zahlen. Der Nettoverlust hat sich verdoppelt.
Der Friedrichshafener Autozulieferer ZF ist mit tiefroten Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2025 gegangen. Der Nettoverlust verdoppelte sich gegenüber 2024 auf nunmehr 2,1 Milliarden Euro, der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr von 41,4 auf auf 28,8 Milliarden Euro.