Der Sanierer des Uhinger Automobilzulieferers Allgaier, Michael Pluta, verrät, dass es für Mühlhausen und Laichingen konkrete Interessenten gibt. Der Betriebsrat hofft noch auf einen Gesamt-Verkauf und pocht auf mehr Zeit.

Susann Schönfelder 25.07.2024 - 06:00 Uhr

Wir planen ohne Entlassungen. Ich will die Fähigkeiten der Mitarbeiter bei Allgaier halten.“ Das ist wohl die Hauptbotschaft von Insolvenzverwalter Michael Pluta an die Belegschaft. Diese hatte zur jüngsten Betriebsversammlung Plakate an die Uhinger Werkstore gehängt mit der Aufschrift: „Wir Allgaier-Mitarbeiter kämpfen für jeden Arbeitsplatz.“ Die Sorge ist groß, dass die verbliebenen Betriebsteile des insolventen Unternehmens in einzelne Teile gesplittet und nicht als Ganzes verkauft werden. Es geht ohne den Standort in Frankreich um 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den bangen Blick in die Zukunft als sehr belastend empfinden. Paradox: „Ich kämpfe darum, dass alle bleiben. Die Mitarbeiter haben Angst, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren“, fasst der Sanierer zusammen.