Frank Sell gibt Einblick in die Verhandlungen zum Stellenabbau bei Bosch. Dort geht es jetzt um betriebsbedingte Kündigungen. Der Betriebsratschef setzt auf Protest.
25.11.2025 - 13:39 Uhr
Das ungemütliche November-Wetter liefert den passende Rahmen für die Open-Air-Veranstaltung am Bosch-Standort Feuerbach. Dorthin haben IG-Metall und Bosch-Betriebsratschef Frank Sell geladen, um die immer ungemütlicher werdende Situation für die Belegschaft bei den Autozuliefern zu illustrieren. Die sind vor dem Werkstor auch durch den Mahle-Gesamtbetriebsratschef Boris Schwürz und Andreas Bohnert von PWO in Oberkirch bei Offenburg vertreten.