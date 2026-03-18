Die Absatzschwäche der Autohersteller trifft viele Zulieferbetriebe. Deswegen sind Alternativen gefragt. Kann die boomende Rüstungsindustrie Ersatz schaffen?
18.03.2026 - 05:00 Uhr
Chemnitz/Erfurt - Für die kriselnde Auto-Zulieferbranche bieten sich laut einer Studie Chancen in der Rüstungsindustrie. "Rüstung ist nicht der alleinige Rettungsanker für den Automotive-Bereich", sagte der Branchenexperte Werner Olle der Deutschen Presse-Agentur. "Aber die Unternehmen müssen sich breiter aufstellen und da kann Rüstung eine Komponente sein." Als Beispiele nannte Olle die Fertigung von Karosserieteilen, Antriebskomponenten, aber auch Fahrzeug- und Assistenzsystemen.