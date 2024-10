Die Autoindustrie und ihrer Zulieferer stehen massiv unter Druck. Bei dem Unternehmen am Bodensee droht ein radikaler Arbeitsplatzabbau. Das löst großen Unmut bei den Beschäftigten aus.

dpa/lsw 16.10.2024 - 11:16 Uhr

Der Gesamtbetriebsratschef des Autozulieferers ZF Friedrichshafen, Achim Dietrich, hat vom Vorstand rasche Klarheit über die Pläne zum geplanten Personalabbau in Deutschland gefordert. „Wir haben das Ziel, vor dem Jahresende den Beschäftigten Klarheit zu geben“, sagte Dietrich in Stuttgart bei einer Veranstaltung des „Wirtschaftspresseclubs“. Nun sei der Vorstand am Zug. Es mache keinen Sinn, mit Personalleitern von Werken zu sprechen. Er könne sich keine Lösung vorstellen, wenn es zu keinem Kurswechsel komme. Zugleich drohte er mit weiteren Protesten.