Das geplante Konzert des Musikers und DJs Avaion im Wizemann in Stuttgart wird nicht stattfinden. Wie der Veranstalter mitteilte, wurde der Auftritt am Samstag kurzfristig und ersatzlos gestrichen. Hintergrund sind schwere Vorwürfe, die derzeit gegen den Künstler im Raum stehen.
24.04.2026 - 08:53 Uhr
Auch das Wizemann selbst bezog öffentlich Stellung. In einem Statement erklärte die Location, die aktuellen Anschuldigungen würden „schwer wiegen“ und man nehme diese sehr ernst. Das Haus stehe für Vielfalt, Sicherheit und ein respektvolles Miteinander. Man habe „null Toleranz für physische, psychische oder sexualisierte Gewalt“. Das für den 25. April 2026 geplante Konzert sei von der Touragentur abgesagt worden.