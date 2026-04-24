Das geplante Konzert des Musikers und DJs Avaion im Wizemann in Stuttgart wird nicht stattfinden. Wie der Veranstalter mitteilte, wurde der Auftritt am Samstag kurzfristig und ersatzlos gestrichen. Hintergrund sind schwere Vorwürfe, die derzeit gegen den Künstler im Raum stehen.

Auch das Wizemann selbst bezog öffentlich Stellung. In einem Statement erklärte die Location, die aktuellen Anschuldigungen würden „schwer wiegen“ und man nehme diese sehr ernst. Das Haus stehe für Vielfalt, Sicherheit und ein respektvolles Miteinander. Man habe „null Toleranz für physische, psychische oder sexualisierte Gewalt“. Das für den 25. April 2026 geplante Konzert sei von der Touragentur abgesagt worden.

Schwere Vorwürfe im Raum Auslöser der Entwicklung ist ein umfangreiches Video sowie begleitende Beiträge in sozialen Netzwerken. Eine Frau wirft Avaion darin unter anderem Vergewaltigung, Körperverletzung, Stalking und emotionalen Missbrauch vor. Die mutmaßlichen Taten sollen sich über mehrere Jahre hinweg ereignet haben. Die Vorwürfe werden durch Screenshots, Dokumente und weitere Materialien untermauert, deren Echtheit jedoch bislang nicht unabhängig bestätigt ist.

Avaion selbst reagierte zunächst zurückhaltend. In einer kurzen Stellungnahme zeigte er sich „bestürzt“ über die Anschuldigungen und kündigte an, sich nach rechtlicher Prüfung ausführlicher zu äußern.

Branche reagiert schnell

Die Reaktionen in der Musikszene folgten unmittelbar. Mehrere Veranstalter und Festivals haben Auftritte des DJs abgesagt oder ihn aus Line-ups gestrichen. Auch musikalische Partner distanzieren sich und beenden Kooperationen.

Mit der vollständigen Absage der Tour durch die Agentur District Live ist nun klar: Auch der Auftritt in Stuttgart fällt weg. Bereits gekaufte Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.